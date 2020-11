Il QS: "La Dea può tutto. In Champions Klopp s'inchina a Gasperini"

L'Atalanta si regala una notte da sogno e rifila una lezione ai maestri del calcio. "La Dea può tutto. In Champions Klopp s'inchina a Gasperini": così il QS oggi in edicola tesse le lodi della Dea vittoriosa in casa del Liverpool per 2-0 con i gol di Ilicic e Gosens. Vittoria pesantissima in termini di prestigio ma anche in termini di classifica, con l'Atalanta ora seconda a pari punti con l'Ajax. Al netto di un impegno preso un po' sottogamba dai Reds, i meriti dell'impresa di Anfield sono tutti dei nerazzurri disposti in campo magistralmente da Gasperini, che ha scelto di giocare senza riferimenti in attacco. La piccola Atalanta ha fatto la storia per una sera ad Anfield Road.