Il QS: "La FIFA premia Lewandowski e per Ronaldo è il terzo schiaffo consecutivo"

Ieri Robert Lewandowski si è aggiudicato il premio Best FIFA Men's Player, e per Ronaldo, secondo il QS, "è giunta la beffa dopo il danno in classifica per i bianconeri": "A Cristiano - scrive il quotidiano - che aveva snobbato lo scorso anno la premiazione a Zurigo (venne allora eletto il rivale di sempre Messi) certo non piacerà essere rimasto per il terzo anno di fila all'asciutto". Chissà però che questo smacco non inneschi una reazione di CR7, che con la Juve in Europa vola, ma che in campionato stenta ancora a decollare.