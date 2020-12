Il QS: "Milan-Inter si sposta sul mercato. In ballo c'è il futuro del Papu"

Il QS scrive di un derby tra Milan e Inter che si sposta sul mercato: "In ballo c'è il futuro del Papu". L'Atalanta spera ancora di trattenerlo, perché non vorrebbe rinforzare dirette concorrenti. Le milanesi non hanno fretta, eventuali decisioni potrebbero essere prese anche a fine mercato. La pista Gomez è difficile da percorrere ma va tenuta in considerazione: i bergamaschi non lo cederanno gratis e Marotta ha messo in cima alle priorità le operazioni in uscita per provare a riassestare un bilancio pesantemente colpito dalla pandemia. Qualora lo scenario dovesse cambiare, in via della Liberazione cambierebbero idea, perché il Papu è un giocatore pronto, ha esperienza e capacità per dare ancora più spinta al reparto offensivo.