Il QS: "Obiettivo Conte, rialzare la testa e scacciare i fantasmi dalla panchina"

Questo l'obiettivo di Antonio Conte, secondo il QS di stamani: "Rialzare la testa e scacciare i fantasmi dalla panchina". Fiducia nel lavoro del tecnico nerazzurro: Steven Zhang non ha intenzione di cambiare. Quello in corso in Italia sembra il classico anno di transizione, visto il cambio in panchina della dominante Juventus, ma finora l'Inter è tra le squadra che non ne hanno approfittato. Serve scongiurare l'ipotesi sul medio-lungo periodo di un nuovo timoniere il cui stipendio si unirebbe a quelli di Conte e Spalletti, già esonerato.