Il QS: "Sassuolo regina della Serie A per 6 ore ma il suo scudetto l'ha già vinto"

Il QS si sofferma sul Sassuolo: "Regina della Serie A per 6 ore ma il suo scudetto l'ha già vinto". I neroverdi erano la squadra del momento nelle nazionali, lo sono ancor più nel cortile d'Italia. Sulle spalle di Berardi, battendo il Verona con due reti un più bella dell'altra di un attacco scoppiettante. Mimmo Berardi, dicevamo, a 26 anni è il vero simbolo della crescita di una società e di una squadra che forse non sarà pronta a lottare fino in fondo per lo scudetto ma che in tanto è ai piani altissimi di questo torneo fin dall'inizio. Essersi tenuti stretti i talenti che in questi anni sono stati venduti solo a fronte di offerte irrinunciabili, sono risultati passi decisivi. Se sia una tenda di illusioni o meno lo dirà solo il tempo, intanto il Sassuolo è ancora imbattuto in questo campionato e ha la forza economica per fronteggiare il problemi dovuti al Covid. Il suo scudetto l'ha già vinto.