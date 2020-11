Il QS su Conte: "La squadra non lo segue più? L'Inter ha perso il suo spirito"

In casa Inter si fa fatica a metabolizzare la sconfitta contro il Real Madrid e sui social, già la scorsa notte, era cominciata la caccia al colpevole. Il QS in edicola stamani dedica spazio a Conte e ai suoi: "La squadra non lo segue più? L'Inter ha perso il suo spirito". La gara di Madrid ha lasciato la sensazione di essere di fronte a una squadra forte nelle intenzioni ma di 'eterna' incompiuta. Ora in tanti puntano il dito su Conte, "c'è chi sostiene che il gruppo non lo segua più - scrive il QS - come se fosse colpa sua se la squadra ha smarrito quello spirito guerriero di luglio e agosto". A Conte si contesta di tutto, anche di non essere più se stesso. Per la Champions servirà un miracolo. Ora intanto l'Atalanta, un ostacolo complicato per Conte e i suoi.