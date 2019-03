Il QS su Cristiano Ronaldo: "Lui ci CRede"

© foto di Lorenzo Di Benedetto

Spazio alla Juventus e a Cristiano Ronaldo nella prima pagina del QS di questa mattina, con il titolo: "Lui ci CRede". Ieri il portoghese è stato visitato dei medici della Juve: per l'Ajax è corsa contro il tempo ma il giocatore pensa di farcela e farà tutto il possibile per essere in campo.