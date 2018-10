Il QS su Milan-Genoa: "Dolcetto o scherzetto?"

© foto di Di Benedetto

Il QS in edicola questa mattina dedica spazio al recupero della prima giornata di campionato, con il titolo: "Dolcetto o scherzetto?". Stasera il Milan, contro il Genoa, può agganciare il quarto posto: per Gattuso è un bivio decisivo. In attacco spazio ancora alla coppia Higuain-Cutrone.