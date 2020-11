Il QS su Real-Inter: "La sfida che può cambiare tutto. Chi vince inguaia i rivali"

Il QS stamani si sofferma su Real Madrid-Inter: "La sfida che può cambiare tutto. Chi vince inguaia i rivali". I nerazzurri faticano senza Lukaku, gli spagnoli hanno un solo punto nel girone: ma stasera chi vince dà una svolta alla stagione. E inguaia i rivali. Se davvero questa gara è una finale, la cattiva notizia per l'Inter è che di fronte c'è un avversario che solitamente le vince. Conte, che nelle parole della vigilia non ha voluto firmare per il pareggio, non ha alternativa se non affidarsi dall'inizio a Lautaro e a Perisic.