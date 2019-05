Il QS sui bianconeri: "Guardiola, la Juve ora fa sul serio"

© foto di Pietro Lazzerini

Il Quotidiano Sportivo di questa mattina dedica ampio spazio alla Juventus in prima pagina titolando: "Guardiola, la Juve ora fa sul serio: tifosi al settimo cielo". A poche ore dal vertice con Allegri c'è il contatto con il tecnico del Manchester City.

"Juve-Guardiola, qualcosa si muove. C'è anche il PSG in fila per Conte" - A pagina 3 il quotidiano prosegue nel focus degli allenatori in vista della prossima stagione. Pep è il sogno di Agnelli mentre Allegri corre verso la Premier. Milan, tifosi contro l'ipotesi Di Francesco. Intanto l'ex ct, inseguito da Inter, Roma e Milan nonché da diverse big d'Europa, non esclude un ritorno a Torino.