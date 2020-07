Il QS sui nerazzurri: "Notte d'esami. Inter col Toro senza Lukaku: c'è Lautaro"

vedi letture

"Notte d'esami. Inter col Toro senza Lukaku: c'è Lautaro". Questo il titolo che il QS in edicola questa mattina dedica nel taglio alto della prima pagina. Brozovic senza patente, ma in regia. In mezzo Conte non ha altra scelta. Il croato - si legge - passa col rosso e non supera l'alcol test: patente ritirata, i nerazzurri valutano sanzioni, ma con il Torino ci sarà per l'assalto al secondo posto. Panchina per Lukaku per evitare rischi di infortunio: davanti Lautaro Martinez e Sanchez.