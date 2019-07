Comincia a scaldarsi anche il mercato della Fiorentina che nelle ultime ore avrebbe sondato la possibilità di arrivare a Keità: "Mosse a peso d'oro ma il Monaco apre al prestito", titola il QS che parla così di questa possibile trattativa: "Il Monaco si dice pronto a ripetere con i viola l'operazione con i nerazzurri e quindi a far partire Keità con la formula del prestito. Il problema, molto probabilmente, potrebbe essere proprio il giocatore, disponibile sì a lasciare il Monaco, ma una volte per tutte". Keita dunque spinge per la cessione a titolo definitivo e non quella temporanea e la Fiorentina ha preso tempo per studiare al meglio la situazione e definire altre operazioni come quella di Lirola.