Il QS sul mercato: "Pjanic dice Barça, il Psg non cede. Intrigo Icardi: sconto per restare"

"Pjanic dice Barça, il Psg non cede. Intrigo Icardi: sconto per restare". Questo il titolo che il QS in edicola questa mattina utilizza nel taglio basso della prima pagina sul calciomercato. Il playmaker della Juventus, ex Roma, è la chiave di molte trattative e lancia un messaggio criptico su Instagram. Milan su Boga, caso Balotelli: ancora assente a Brescia.