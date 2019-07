Il QS sul Milan: "Caccia aperta a Veretout. Si tratta pure Pezzella"

© foto di Alessio Del Lungo

Nel taglio basso della prima pagina del QS quest'oggi in edicola c'è spazio per il mercato del Milan con il titolo seguente: "Caccia aperta a Veretout. Con la Fiorentina si tratta pure Pezzella. E sull'ex Montolivo c'è la Cremonese". Novità dunque di mercato con i rossoneri che cercano di arrivare al duo della Fiorentina per ripartire con la rifondazione. L'ex centrocampista viola invece potrebbe ripartire dalla Serie B.