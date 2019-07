Il QS sul Milan: "È il giorno di Leao Duarte in rossonero"

© foto di Alessio Del Lungo

Il Quotidiano Sportivo nel taglio laterale della prima pagina della sua edizione odierna lascia spazio anche al Milan con questo titolo: "È il giorno di Leao Duarte in rossonero". Il giovane difensore centrale, classe 1996, proveniente dal Flamengo approda dunque in Serie A, in uno dei campionati tatticamente più difficili che ci siano.