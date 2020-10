Il QS sul Milan: "Ibrahimovic si schiera da solo, non vuole saltare neanche la Coppa"

L'edizione odierna del QS si sofferma sul Milan in Europa League: "Ibrahimovic si schiera da solo, non vuole saltare neanche la Coppa". Diavolo d'uno svedese, che "si schiera" nonostante Pioli intenda ricorrere al turnover. Nuova chance per Tonali in una gara, quella contro lo Sparta Praga, da vincere per cancellare il 3-3 con la Roma e riprendere la marcia interrotta. Sarebbe una bella iniezione di fiducia ed eviterebbe uno stop in grado magari di creare una sorta di deviazione dalla strada maestra.