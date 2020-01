© foto di Alessio Del Lungo

"Piatek saluta. Da gran colpo a delusione". Questo il titolo che riserva il QS in edicola questa mattina nel taglio basso della sua prima pagina sul Milan. I rossoneri - si legge - cedono il bomber ex Genoa all'Hertha Berlino in Germania. Anche Suso via: ha firmato con gli spagnoli del Siviglia. La rivoluzione ha inizio.