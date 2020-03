Il QS sul nostro campionato: "Gabbiadini positivo, Serie A sempre più a rischio"

Il QS in edicola questa mattina dedica in prima pagina, nel taglio laterale, uno spazio al nostro campionato con il titolo seguente: "Gabbiadini positivo, Serie A sempre più a rischio". Prevedibile che per almeno un mese - si legge - altri giocatori siano contagiati: con la quarantena si va a fine aprile. Ci sarà ancora tempo per concludere il torneo?