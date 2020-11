Il QS sull'Atalanta: "Notte da Premier Dame contro la squadra più forte del mondo"

Il QS scrive dell'Atalanta in Champions League: "Notte da Premier Dame contro la squadra più forte del mondo". In arrivo la serata dei sogni contro il Liverpool che ha vinto negli ultimi due anni Champions, Mondiale per Club e campionato inglese. Sarà un po' come Davide contro Golia e per far ballare la squadra di Klopp l'Atalanta si affiderà ai suoi talenti sudamericani, sei o forse sette nell'undici titolare. Muriel-Zapata supportati nel tridente dal Papu Gomez trequartista, è il tandem offensivo.