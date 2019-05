Il QS sull'incontro tra Agnelli ed Allegri: "Fumata bianconera"

© foto di Alessio Del Lungo

"Fumata bianconera". Questo il titolo di apertura del Quotidiano Sportivo in edicola questa mattina sulla situazione legata alla panchina di Massimiliano Allegri. Dopo due giorni di trattative - si legge in prima pagina - il tecnico di Livorno ed Andrea Agnelli non hanno trovato l'accordo. Oggi ci riproveranno ma non è da Juventus partire con così tanti dubbi.