Il QS sull'Inter: "C'è il Chievo prima del mercato: Spalletti non vuole distrazioni"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"C'è il Chievo prima del mercato", così il QS titola sull'Inter che quest'oggi sarà impegnata nella trasferta di Verona ma ha anche diversi argomenti in ballo: "Lo sguardo è al futuro, con l'accortezza di non spingersi troppo in là. Il mercato invernale è alle porte, impossibile ignorare la vicinanza temporale. Prima, nel turno che precede l'esperimento di Santo Stefano, l'Inter deve affrontare una trasferta in casa del Chievo Verona. terzi i milanesi, ultimi i veneti ma imbattuti da cinque turni e che fra tante X ha fermato il Napoli al San Paolo".