Il QS sull'Inter: "Conte-Zhang senior accordo totale"

Nelle pagine interne del QS si parla anche dell'Inter e dell'incontro che ci sarebbe stato a Madrid tra Antonio Conte, nuovo allenatore nerazzurro e il presidente Zhang senior: "Mercato, strategie, voglia di titoli: Conte-Zhang senior, accordo totale", il titolo scelto dal quotidiano che poi spiega i termini del super vertice andato in scena ieri prima della finale di Champions League che ha delineato anche le prime mosse nerazzurre con il presidente che ha promesso un bel mercato al suo nuovo allenatore.

LE MOSSE NERAZZURRE - Con Godin già preso, l'Inter ora si concentrerà sugli acquisti di Dzeko e Barella, innesti per i quali è già stato trovato un accordo con i giocatori e si lavorerà dunque su quello con i club di appartenenza. Anche Federico Chiesa è un altro importante obiettivo dell'Inter che però sta aspettando le svolte societarie della Fiorentina che a breve potrebbe essere ceduta ad una nuova cordata. Da rivolvere inoltre il nodo Icardi: società e allenatore sono d'accordo sulla sua cessione con l'erede Lukaku già designato, ma non sarà semplice trovargli una nuova sistemazione, anche perché lo scambio con Dybala è molto complicato e la Juventus non ha intenzione di cedere la Joya ai nerazzurri.