Il QS sull'Inter: "Dalla vittoria smarrita ai tamponi: Conte sfida anche la paura"

Il QS oggi in edicola si sofferma sull'Inter: "Dalla vittoria smarrita ai tamponi: Conte sfida anche la paura". La squadra nerazzurra, dalla vittoria smarrita, a Genova sfida anche la paura per l'incubo dei positivi. Hakimi, ad esempio, aveva svolto allenamento con i compagni fino al giorno prima di sapere della sua positività al Covid. Il timore che possa essersi acceso un nuovo focolaio c'è eccome. Altre incertezze riguardano la solidità della squadra, che ha concesso altre due reti col il Borussia e ora sono dieci in cinque gare stagionali. Si continua a segnare, anche se ultimamente solo con Lukaku, che ora non è sufficiente per vincere.