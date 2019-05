E se Massimiliano Allegri finisse all'Inter con Conte alla Juventus? E' questo lo scenario delineato dal QS che parla proprio di un possibile futuro nerazzurro nel caso in cui la Juventus decidesse di tornare su Antonio Conte, che sembrava vicinissimo alla panchina dell'Inter. Il richiamo da Torino infatti potrebbe portare l'ex ct della Nazionale italiana a rifiutare i nerazzurri per tornare a Torino e il piano B di Marotta e Ausilio in questo caso si chiamerebbe proprio Massimiliano Allegri, che vorrebbe tornare a Milano per essere più vicino alla compagna Ambra Angiolino.