© foto di Alessio Del Lungo

Il QS, questa mattina in edicola, dedica uno spazio nel taglio alto della sua prima pagina all'Italia di Roberto Mancini con il titolo seguente: "Belotti trascina Mancini. Il 3-1 in Armenia avvicina Euro 2020". La squadra soffre poi, in 11 contro 10, dopo il gol di Lorenzo Pellegrini, trova la via per una difficile, ma importante vittoria.