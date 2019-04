Il QS sulla Champions: "Juve e CR7, scocca l'ora della verità"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Quotidiano Sportivo di questa mattina apre con la Champions League titolando: "Juve e CR7, scocca l'ora della verità". Allegri recupera il suo leader contro l'Ajax ma avverte: "Guai a non segnare". Chiellini va ko, resta a casa e al suo posto scenderà in campo Rugani. Dubbio a centrocampo: Khedira in vantaggio rispetto a Bentancur.