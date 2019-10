Il QS sulla Fiorentina: "Felicità Rasmussen, l'incubo è finito"

All'interno del QS si oggi si parla anche di Fiorentina e del ritorno in campo di Jacob Rasmussen rivisto nell'amichevole contro la Pistoiese dopo un'estate travagliata: "Felice Rasmussen, l'incubo è finito", titola il quotidiano che poi aggiunge: "Il difensore per la prima volta ha giocato 70 minuti a Pistoia. La svolta dopo un'estate travagliata". E nell'amichevole di Pistoia si è visto anche Ghezzal in gol nel 4-1 totale mentre Ribery è alle prese con qualche giorno di vacanza e si allena a Monaco di Baviera con il figlio.