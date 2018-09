Il QS sulla Juventus: "Cinque mosse per ritrovare Dybala"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Quotidiano Sportivo di questa motivo dedica ampio spazio alla Juventus titolando: "Cinque mosse per ritrovare Dybala". Ancora nessun gol e anche la panchina per l'argentino. Ma Allegri non può fare a meno di lui. La prima mossa potrebbe essere quella di rinunciare al 4-3-3. La seconda quella di avvicinarlo all'area. La terza farlo giocare più al centro. La quarta di affiancarlo a Ronaldo. Infine, la quinta, è l'idea di schierarlo sempre per farlo crescere di settimana in settimana.