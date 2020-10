Il QS sulla Juventus: "Difesa ko e CR7 in bilico: è ansia Barça"

vedi letture

Si terrà domani sera la sfida tra Barcellona e Juventus, ed i bianconeri arrivano a questo grande appuntamento con diverse defezioni importanti. QS oggi in edicola titola: "Difesa ko e CR7 in bilico: è ansia Barça". Grosso dubbio sulla possibilità di utilizzare Leonardo Bonucci, più il rebus dei rebus, quello legato a Cristiano Ronaldo: il portoghese non vorrebbe perdersi la sfida con Leo Messi, ma è in attesa di un tampone negativo. Tanti motivi di apprensione in casa Juventus, ma ciò che è evidente è che la Juventus dovrà trovare a breve una stabilità di gioco e di interpreti che finora ha latitato.