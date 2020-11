Il QS sulla Juventus: "Dybala titolare in Champions alla ricerca di se stesso"

"Dybala titolare in Champions alla ricerca di se stesso". Questo il titolo che il QS utilizza sulla Juventus nell'edizione odierna. Stasera contro il Ferencvaros è una partita di contorno, ce ne saranno altre più importanti come quella di Pirlo, alla ricerca di conferme dopo il successo sul Cagliari. Quella di Dybala con se stesse, perché deve convincere i bianconeri a non poter fare a meno di lui ed infine quella di CR7 che cercherà il primo gol in questa Champions pronto a recuperare terreno su Pelé, distante 19 gol in carriera.