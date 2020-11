Il QS sulla Lazio: "Arriva la Var anche sui tamponi. Sarà decisiva per l'indagine"

Il QS in edicola questa mattina dedica uno spazio al suo interno alla Lazio con questo titolo: "Arriva la Var anche sui tamponi. Sarà decisiva per l'indagine". Per fare chiarezza sulla vicenda il pm Vincenzo D'Onofrio si è affidato alla dottoressa Landi, numero uno del dipartimento di Microbiologia e Virologia dell'ospedale Moscati di Avellino. Dal tampone dei tamponi potrebbero venire fuori elementi decisivi per il prosieguo dell'indagine. Gli agenti di polizia hanno già acquisito tutti i tamponi dalla ripresa del campionato dallo scorso maggio al match con la Juve e, ci fossero violazioni, i biancocelesti potrebbero andare incontro a penalizzazioni pesantissime fino alla retrocessione. Il medico ha dribblato coloro che stanno indagando per la Procura Federale a causa di motivi di salute.