Il QS sulla ripresa della Serie A: "Via agli allenamenti di squadra tra tanti dubbi"

"Via agli allenamenti di squadra tra tanti dubbi". Questo il titolo che il QS utilizza nel taglio basso della prima pagina in edicola questa mattina sulla ripresa della Serie A. Spadafora temporeggia ancora: "Per sapere se ripartirà il campionato ci vorrà un'altra settimana almeno per vedere come procede la curva dei contagi. Il Cts chiede modifiche vincolanti al protocollo FIGC: quarantena obbligatoria per giocatori e staff in caso di positività durante gli allenamenti; i medici sociali dovranno prendersi la responsabilità dell'attuazione del protocollo e i tamponi non dovranno essere fatti a discapito del resto della popolazione