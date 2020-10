Il QS: "Tensione Pirlo per l'esame Champions". Lucescu ha pronto il trappolone

vedi letture

Il QS in edicola questa mattina dedica al suo interno uno spazio alla Juventus con il titolo seguente: "Tensione Pirlo per l'esame Champions". Lucescu ha pronto il trappolone. Il tecnico aveva una faccia che tradiva una tensione a lui nuova nella vigilia di Kiev, forse pensava fosse più facile la vita dall'altra parte della barricata, ma invece ha da superare un esame dopo l'altro. Oggi dovrà superare un bel trappolone e lo farà con Dybala in panchina: due partite di fila passate a guardare i compagni per un totale di zero minuti sul terreno di gioco.