Il QS titola sul Milan: "Che diavolo fate?"

"Che diavolo fate?". Questo il titolo di apertura del Quotidiano Sportivo in edicola questa mattina sul Milan. Caos all'interno dei rossoneri, l'addio di Leonardo e Gattuso è arrivato - si legge - perché non convinti dal piano di Gazidis. Offerta dal ds: Maldini riflette, ma i tifosi sono in ansia per capire quale futuro ha in mente Elliott.