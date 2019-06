© foto di Alessio Del Lungo

"La signora in tuta". Questo il titolo di apertura del Quotidiano Sportivo in edicola questa mattina sul passaggio di Maurizio Sarri dal Chelsea alla Juventus. I bianconeri ufficializzano l'ex nemico come allenatore, una rivoluzione nello stile che fa esplodere lo scontento dei tifosi che ricorda un po' la situazione analoga vissuta all'arrivo di Massimiliano Allegri a Torino.