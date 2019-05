Il QS titola: "Un voto per l'Europa"

"Un voto per l'Europa", questo il titolo che troviamo questa mattina sulle colonne del QS, con il quotidiano che dedica ampio spazio alla corsa per la Champions: Atalanta, Inter, Milan e Roma, tutte in corsa per due posti. Si gioca alle 20.30.

Fiorentina, cessione vicina

La Fiorentina questa sera sarà impegnata nel match salvezza con il Genoa. Lunedì potrebbe essere il giorno della cessione del club viola a Rocco Commisso.