Il QS titola: "Venti d'azzurro". U20 fa l'impresa, Mancini in Grecia

Il Quotidiano Sportivo in edicola riserva ampio spazio alle Nazionali azzurre. "Venti d'azzurro", è il titolo del giornale che propone Pinamonti e Mancini come protagonisti. L'attaccante di proprietà dell'Inter ha trascinato l'Under 20 al successo contro il Mali nel mondiale di categoria, permettendo all'Italia di accedere in semifinale.

Nazionale maggiore. Gli azzurri di Mancini scendono in campo stasera in Grecia per avvicinarsi alla qualificazione all'Europeo del 2020, in palio tre punti pesantissimi.