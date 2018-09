Il QS-Sport: "Il Napoli non punge: restano un punto e molti rimpianti"

"Il Napoli non punge: restano un punto e molti rimpianti". Questo il titolo dell'edizione odierna del QS-Sport in merito al debutto in Champions League della squadra di Ancelotti. Belgrado amara per il Napoli - si legge -: la Stella Rossa regge all'urto degli azzurri che col 4-4-2 costruiscono ma senza concretezza.