"Milan scornato". Questo il titolo dell'edizione odierna del QS-Sport, che in prima pagina dedica spazio al presente (e futuro) della panchina rossonera dopo il pesante ko in campionato contro il Torino. I granata battono i rossoneri 2-0 e li agganciano al quinto posto. Champions sempre più difficile, per Gattuso sono ore caldissime.