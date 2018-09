Il QS-Sport: "Insigne e Milik: il Napoli a mille allo scontro diretto"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Insigne e Milik: il Napoli a mille allo scontro diretto". Questo il titolo dell'edizione odierna del QS-Sport in merito alla vittoria del Napoli nel turno infrasettimanale. Il Napoli domina, vince, mostra il petto e la qualità dei suoi ricambi e lancia la sfida alla Juve con Milik e Insigne al top e addirittura spettacolari contro il Parma. Nove cambi in nome del turn over. Per la sfida con la Juve, il Napoli c’è, eccome se c’è.