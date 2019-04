Il QS-Sport: "Juve, la maglia senza strisce divide già la tifoseria"

"Juve, svolta storica: la maglia senza strisce divide già la tifoseria". Questo il titolo dell'edizione odierna del QS-Sport. I tifosi nostalgici bocciano l'inedita casacca per la prossima stagione: "Contro la tradizione". Anche Tacconi dice no: "Sembra una maglia del Palio di Siena, non avrei cambiato quella classica del club". La seconda tenuta sarà bianca con inserti rossi, per la terza spazio invece all'aero blue.