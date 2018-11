Il QS-Sport: "Milan, Ibrahimovic verso il ritorno"

© foto di Bonan

"Milan, Ibrahimovic verso il ritorno". Questo il titolo dell'edizione odierna del QS-Sport. L'intesa tra lo svedese e i rossoneri c’è - si legge - ma la firma sul contratto dipenderà dalle sanzioni che arriveranno dalla Uefa per aver sforato i paletti del Fair Play Finanziario nel triennio 2014-2017. A preoccupare è un eventuale limitazione al tetto salariale. Per ora c’è intesa per un contratto di una stagione e mezza a tre milioni: il club aspetterà metà dicembre per conoscere le decisioni della Uefa, ma ad oggi un terzo centravanti potrebbe non essere una priorità visti i tanti infortuni.