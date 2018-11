Il QS-Sport: "Nuova bufera su Ramos: farmaco sospetto prima di Cardiff"

Record su record. Dodici vittorie e un pareggio nelle prime 13 gare di Serie A, un bottino che è sinonimo di fuga e di una corsa che se è solitaria non è per demerito degli altri. La Juventus questa sera, nel secondo anticipo di giornata, ha battuto 2-0 la SPAL e s'è momentaneamente...

"Nuova bufera su Ramos: farmaco sospetto prima di Cardiff". Questo il titolo dell'edizione odierna del QS-Sport. Arrivano nuove rivelazioni da Football Leaks: secondo le carte ottenute da ‘Der Spiegel’, la sera della vittoriosa finale di Champions sulla Juve, il capitano del Real venne trovato positivo ai controlli antidoping. Un semplice errore materiale, questa la versione difensiva: a causa di una banale svista, agli uffici dell’antidoping era stato segnalato un farmaco diverso da quello effettivamente somministrato, il Desametasone. Quest’ultimo infatti può essere usato dagli atleti, in caso di documentate necessità terapeutiche, a patto di comunicarlo alla viglia della partita. Nelle carte consegnate prima della finale di Champions compariva invece il nome di un altro farmaco. L’Uefa ha preso atto delle spiegazioni del medico, che si è assunto tutta la responsabilità dell’errore, e ha chiuso il caso.

