Il QS-Sport: "Perisic rimonta El Shaarawy. Inter, Champions più vicina"

"Perisic rimonta El Shaarawy. Inter, Champions più vicina". Questo il titolo dell'edizione odierna del QS-Sport in merito ai risultati di campionato in chiave Europa. Finisce 1-1 - si legge in prima pagina - lo scontro diretto fra nerazzurri e giallorossi: Lautaro titolare, Icardi entra solo nella ripresa.