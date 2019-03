Il QS-Sport sull'Inter: "Spalletti cerca i gol di Keita per passare"

© foto di Tommaso Bonan

"Spalletti cerca i gol di Keita per passare". Questo il titolo dell'edizione odierna del QS-Sport in merito all'Inter che - si legge - in tre giorni deciderà il proprio futuro. Stasera contro l'Eintracht in Europa LEague e domenica nel derby: Keita in campo per i forfait di Icardi e Lautaro Martinez.