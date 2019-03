© foto di Tommaso Bonan

"La Bibbia e il pallone: ecco Moise Kean". Questo il titolo dell'edizione odierna del QS-Sport, che in prima pagina dedica spazio al giovane attaccante della Juventus. L'anti-Balotelli - si legge - è pronto a stupire l'Italia. Per il millennial chance di giocare sabato con la Nazionale di Mancini. E il ct stravede per il giocatore, molto religioso.