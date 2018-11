Il QS-Sport titola su Inter e Napoli: "Finale thriller"

© foto di Bonan

"Finale thriller". Questo il titolo dell'edizione odierna del QS-Sport, che in prima pagina dedica spazio ai risultati di Inter e Napoli in Champions League. I nerazzurri perdono a Wembley col Tottenham 1-0: per gli ottavi bisogna battere il PSV e tifare il Barcellona. Il Napoli vince 3-1 con la stella rossa ma non basta.