Ieri altro tilt per quanto riguarda i social network, in special modo Whatsapp e Facebook, ma intanto un tecnico di Serie A ha mandato un chiaro messaggio ai propri giocatori e in generale al mondo del calcio. Gattuso, per commentare l'atteggiamento di Bakayoko e Kessie dopo la vittoria contro la Lazio, ha dichiarato: "Meno chat e più allenamenti". Il Quotidiano Nazionale rende merito all'allenatore rossonero titolando in prima pagina: "Ringhio antisocial".