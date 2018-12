© foto di Ospite

Il Quotidiano Sportivo di questa mattina apre in prima pagina con il mercato della Juventus titolando: "Regalo di Natale". E' rottura totale in Inghilterra tra Mourinho e Paul Pogba con i bianconeri che spingono per dare subito ad Allegri un centrocamposta. Oltre al francese del Man United, Paratici segue con attenzione anche Isco e Rabiot. Oggi intanto, la Juve e le altre impegnate in Europa, conosceranno i prossimi avversari con il soteggio di Nyon.