© foto di Pietro Lazzerini

Il Quotidiano Sportivo di questa mattina apre in prima pagina con la sconfitta dell'Inter e il turno di campionato che potrebbe permettere al Milan di salire al terzo posto: "Aria di sorpasso". Dopo il 2-1 subito dai nerazzurri ieri contro il Cagliari in trasferta, oggi i rossoneri contro il Sassuolo possono centrare la vittoria valida per superare i cugini.